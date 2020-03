Sconcerti ha la soluzione: Conte lo usi come Zeman con Totti

Il tema non è di attualità solo per le note vicende legate al Corona Virus ma è la domanda che si continano a porre tutti i tifosi dell’Inter. Ma Eriksen quando gioca? Si è arrivati al paradosso che finanche nelle partite virtuali sui videogames, esperimento fatto proprio dall’Inter, il costoso acquisto invernale è finito in panchina. E la questione resta sul tappeto in attesa della, da tutti auspicata ma ancora non sicura, ripresa del campionato a maggio. Conte farà giocare Eriksen dall’inizio? E se sì in che ruolo?

Il problema del modulo

A frenare il tecnico nerazzurro non sono dubbi sulle qualità del giocatore, ma la sua adattabilità a quel 3-5-2 che è lo schema base dell’Inter. Fa fatica Conte a trovare la collocazione adatta al talentuoso ex Tottenham.

Il malumore dei tifosi

I tifosi intanto borbottano: non capiscono perché siano stati spesi a gennaio 20 milioni per un giocatore che si libera a giugno a parametro zero se poi non viene utilizzato o non viene ritenuto adatto all’idea di gioco di Conte.

Il parere dell’esperto

Una soluzione prova a darla Mario Sconcerti. L’editorialista del Corriere della Sera paragona Eriksen a un brutto anatraccolo che fatica a diventare cigno. E che per molti cigno non diventerà mai. E ricorda i problemi tattici che comporta il suo utilizzo.

I problemi tattici

Con Eriksen nel suo ruolo le squadre finiscono per pendere da una parte. C’è bisogno di aiuti dalle fasce abbastanza continui.

Sconcerti suggerisce però una possibile evoluzione tattica: “Puoi forse impiegarlo come Zeman impiegò Totti, sulla fascia sinistra. Ha reso bene anche in quel ruolo, è uno che quando va in verticale con la palla al piede, spezza il campo e conclude. Ma significa rinunciare a tutto un assetto”.

Il giornalista ricorda che questi sono sacrifici che lo stesso Conte fece al Chelsea quando passò dal suo schema abituale al 3-4-1-2 proprio per mettere Hazard in condizioni di stare in partita. E vinse il campionato.

SPORTEVAI | 19-03-2020 08:54