Sconcerti ha la soluzione per i problemi del Milan

Doveva essere il Milan dei giovani e del bel gioco, quello di Marco Giampaolo, e invece le prime due giornate di campionato hanno mostrato una squadra incapace di darsi una manovra fluida e di creare occasioni da gol. Molti rossoneri sono apparsi quasi bloccati, incapaci di tradurre in campo le indicazioni del proprio allenatori. Addirittura preoccupati, secondo Mario Sconcerti, di non riuscire a svolgere i propri compiti tattici. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ha spiegato che proprio la rigidità tattica potrebbe rappresentare il primo problema di questo Milan.

TROPPA TATTICA. Secondo Sconcerti, Giampaolo dovrebbe liberarsi dei legacci riguardanti schemi e schieramenti e adattare l’impostazione della squadra a quelle che sono le caratteristiche dei suoi giocatori. “Giampaolo si è un po’ impantanato in questa storia degli schemi e del trequartista”, ha dichiarato il giornalista, ricordando come, al momento, il 4-3-1-2 non sia il modulo più facile da attuare per il Milan. Nell’organico rossonero, infatti, manca sia un trequartista puro che una seconda punta in grado di svariare accanto a Piatek.

EQUIVOCO REBIC. Una mancanza, quest’ultima, che non è stata colmata neanche nel finale del calciomercato con l’arrivo di Ante Rebic. Per Sconcerti, infatti, il croato è al centro di un vero e proprio equivoco tattico. “Rebic è di sicuro un bel giocatore, viene da un paio di ottime stagioni, ma è un’ala, non un giocatore da 4-3-1-2”. Insomma, gli ultimi giorni di mercato avrebbero contribuito ad aumentare la confusione in casa Milan. E a far dimenticare le vere necessità, tra cui l’esigenza di fornire a Giampaolo un’alternativa a Krysztof Piatek. “Il polacco non ha sostituti veri”, ha chiosato Sconcerti ricordando come lo stesso Leao non sia una vera e propria prima punta.

