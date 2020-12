Sconcerti: "Lazio favorita contro tutte le italiane"

Dopo vent’anni dall’ultima volta, la Lazio è tornato agli ottavi di Champions League. Dopo un pareggio sofferto con il Brugge, i biancocelesti hanno strappato il pass e adesso possono concentrarsi serenamente sul campionato.

Ai microfoni di TMW, il noto giornalista Mario Sconcerti ha nuovamente elogiato i capitolini: “Spero che questa qualificazione in Champions faccia rivedere la migliore Lazio anche in Serie A. Per me, quando sta bene, è favorita contro qualsiasi squadra italiana. Se vuole entrare fra le prime quattro deve avere maggiore continuità e vincere i prossimi scontri diretti”.

