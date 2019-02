Sconcerti pensa a gara epica: Ecco cosa può decidere pro-Juve

Sconcerti chiama, Ronaldo risponderà? L’editorialista del Corriere della Sera invita Cr7 a prendere per mano la Juventus nell’andata degli ottavi di Champions a Madrid contro l’Atletico ma individua anche altre variabili che potrebbero far pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri e scrive: “È il momento vero di Cristiano Ronaldo. Se è stato preso per vincere la Champions, ora tocca a lui. Si può fare? Quanto c’è di automatico? Penso due cose: Ronaldo è la miglior prima punta al mondo, l’Italia lo ha migliorato, lo costringe a cercare il pallone in più parti del campo. Il paragone con Messi è diventato un po’ vecchio, Messi parte ormai da lontano, si è trasformato in un altro giocatore, più maturo, meno elettrico, sempre decisivo, ma con pochi punti in comune con il vecchio avversario. L’altro protagonista è Simeone. È eccezionale il suo lavoro all’Atletico, non meno di quello di Allegri alla Juve. Allegri aveva e ha più qualità da gestire, ma Simeone ha tenuto sempre l’Atletico in un’élite che gli era abbastanza sconosciuta.

LA TATTICA – È probabile che Allegri cercherà di sorprendere Simeone attaccandolo con criterio, cioè senza scoprirsi troppo ma con velocità, facendo pesare quasi soltanto la differenza tecnica. È sintomatica la fretta con cui ha annunciato che giocherà Dybala, una scelta che indirizza la partita. Se ci sarà anche Cancelo, la Juve sarà un po’ leggera in difesa, due soli veri marcatori e soprattutto una fascia destra quasi libera. L’Atletico ha davanti in campionato solo il Barcellona, ma il suo secondo posto è il più basso tra i grandi tornei nazionali (47 punti). È molto organizzato, non perfetto. Raccoglie molto, gioca abbastanza.

LA PANCHINA – Un avversario difficile perché può starti a tratti alla pari sulla tecnica e alle volte saper correre di più. Le vere differenze della Juve, oltre Ronaldo, sono Pjanic e la forza di Chiellini. Mi sembra meno sicuro Szczesny rispetto ai tempi della Roma. Simeone gioca senza dare troppi riferimenti, Morata è un centravanti instabile, Griezmann un fuoriclasse autentico. La morale è che possiamo assistere anche a una partita che non si accenderà, sono due squadre che amano prima di tutto bloccare l’avversario. Ma se la sorte dovesse portarle al combattimento puro, diventerebbe una grande gara, quasi epica, in cui la Juve potrebbe contare su ricambi migliori (Douglas Costa e Bernardeschi, ma anche De Sciglio). Morale finale: 55% a 45 per la Juve.

SPORTEVAI | 20-02-2019 09:21