Sconcerti rivela il nome del prossimo tecnico dell'Inter

Che il percorso di Spalletti sulla panchina dell’Inter sia da considerarsi concluso è opinione diffusa: che arrivi o meno la zona Champions i veleni e le polemiche di questi mesi renderanno impossibile proseguire assieme, salvo clamorosi colpi di scena. Più difficile indovinare chi sarà il suo erede ma c’è chi si sbilancia. Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera non ha dubbi e scrive: “Sarà Conte il prossimo allenatore dell’Inter”.

COLPO DI SCENA – Il nome dell’ex ct della Nazionale è ovviamente uno dei più gettonati assieme a Mourinho con sullo sfondo Simeone e Allegri. Per Sconcerti però non c’entra tanto il rapporto con Marotta (con cui comunque non si lasciò benissimo ai tempi della Juve) e nel suo articolo azzarda colpi di scena allo stato non preventivabili.

GLI ACQUISTI – Sconcerti precisa: “Non è una notizia, è una mia convinzione maturata sui mormorii e le abitudini di un calcio che conosco..Faccio un esempio. Nell’Inter presente Nainggolan è fuori, Icardi è sospeso… Se arriva Conte il primo giocatore che chiederà certamente sarà Nainggolan, il secondo Icardi… L’Inter sa per forza oggi chi sarà il suo allenatore a luglio. E se lo sa ha anche una squadra in mente”. In pratica l’unica maniera per “riacquistare” i top-player che quest’anno si sono persi per mille ragioni, sarebbe quella di metterli nelle mani di un tecnico come Conte, capace di tutelarli e stimolarli fino a farli tornare ai livelli abituali. Ipotesi suggestiva, tra qualche mese si vedrà se Sconcerti avrà indovinato.

SPORTEVAI | 01-04-2019 08:47