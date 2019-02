Sconcerti: Sembra ancora l'Inter di Moratti

Inter, sveglia. L’allarme lo lancia Mario Sconcerti ma più che a Spalletti è rivolto a Marotta e alla dirigenza. L’editorialista del Corriere della Sera analizza il momento dei nerazzurri e scrive: “Ritorna l’Inter. Molto bello, intenso, il suo secondo tempo. Ma per una diversità finale non bisogna abusare di Spalletti, quello che può fare l’ha fatto. Ora tocca a Marotta dare ai giocatori segnali profondi. La confusione si avverte ancora da lontano, le scelte sembrano ancora fatte alla Moratti, siete tutti figli miei e la storia è sempre nostra”.

CASO ICARDI – “In sintesi, è accettabile pagare tanto Icardi, ogni anno di più. Non è accettabile che questo crei anarchia. Il gruppo non esiste più nel calcio dei giocatori-azienda, parlano tutti solo di soldi. Se sbagli dosi e comportamenti su quelli, salta la squadra. Le grandi società non nascono dai capricci, nascono dai comportamenti sicuri, dagli esempi. Questa Inter io non la vedo ancora. Sembra ancora l’Inter di Wanda Nara“.

JUVE FAVORITA – Poi Sconcerti passa alla capolista: “La Juve ha ribadito che il campionato non c’è più, ha giocato a piacere contro un buon Sassuolo, senza Dybala e con il suo sostituto, Bernardeschi, che è stato tra i migliori in campo. A Bernardeschi manca un po’ di solidità fisica (tanti infortuni) e la rabbia del grande giocatore. Il resto è tutto abbondante. È un giocatore non italiano, ha passo medio, accelerazione e tanta tecnica. Tutta la Juve ha giocato svelta, il messaggio è stato recepito. L’Atletico ha perso il derby con il Real, adesso è favorita la Juve, che in Champions ha perso comunque due partite su sei, nessuna in Italia su 23″,

SPORTEVAI | 11-02-2019 08:18