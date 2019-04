Sconcerti sogna un vero capo nel Milan e un leader nell'Inter

Nostalgia di Berlusconi? O magari di Galliani? Per Mario Sconcerti uno dei problemi principali del Milan non è l’astinenza di Piatek o il calo di Suso e neanche l’inesperienza di Gattuso. Ai rossoneri mancherebbe un vero capo, un padrone che faccia sentire forte la sua voce nei momenti di difficoltà. Più che tecnica la crisi rossonera, con un quarto posto che bisognerà difendere con i denti, sarebbe strutturale. L’editorialista del Corriere della Sera individua il punto e scrive: “Quando la squadra perde colpi, esce fuori un presidente, si prende un po’ di peso sulle spalle. Qui a chi tocca? Leonardo è un tecnico, non basta. Scaroni è un saggio, ma che angolo di proprietà possiede? Manca il Capo”.

LO SCUDETTO – Nelle griglie estive entrambe le milanesi erano indicate come potenziali rivali della Juve per lo scudetto. Insieme alla Roma, altra grande delusione stagionale, Milan e soprattutto Inter avrebbero dovuto lottare per il titolo ma i conti si sono rivelati presto sbagliati. In realtà nessuna di queste tre è mai stata da scudetto. La proiezione dei loro punti attuali arriva al massimo a 69. Pochissimi. La Juve ha fatto tanto ma le sarebbe bastato molto meno. Erano squadre sbagliate i suoi avversari. E se l’Inter è quella che ha fatto di più non per questo è la squadra da salvare.

LA RIVOLTA – Sconcerti infatti critica fortemente anche i nerazzurri ed anche qui individua il problema: manca la personalità, non c’è un numero uno (men che mai ora con la vicenda Icardi): “tutti i giocatori sono splendidi numeri due”. Il presente è già bruciato, non c’è che da sperare nel futuro e nel commentare la paradossale vicenda Icardi, Sconcerti scrive: “Spalletti ha capito di avere il cerino in mano, che a bruciarsi sarà lui. Forse sta già scegliendo per lui l’allenatore che verrà. Qualcuno la cui prima voglia dovrà essere commissariare la squadra”.

