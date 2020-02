Sconcerti spaventa i tifosi della Juventus

Si può parlare di crisi per una squadra prima in classifica? Sembra davvero un assurdo, ma in casa Juventus, dopo il ko di Verona, la situazione è tutt’altro che tranquilla. Il problema principale sembra proprio nella guida tecnica, l’arrivo di Sarri in bianconero doveva segnare una decisa svolta in casa bianconera con il bel gioco a far da partner ai risultati, ma le cose stanno prendendo una piega completamente diversa. E il giornalista Mario Sconcerti mette già la parola fine all’esperimento Sarri.

Sarri-Ball

La sensazione è che la formazione bianconera non sia mai riuscita a abbracciare completamente il nuovo corso come spiega Sconcerti in un’intervista a TMW: “Tranne qualche fiammata di un tempo, la Juventus non è mai progredita. Fino alle partite con il Napoli e il Verona, in cui ha preso due gol dopo il vantaggio. E’ sempre sotto assalto, si è vista una squadra che non si trova o non ha voglia di trovarsi. Sarri mi è sembrato abbastanza rassegnato all’idea che con la Juventus avrebbe dovuto cambiare metodo, perché i giocatori hanno troppa certezza delle proprie capacità. Mi sembra sia stato il primo a cedere. Pjanic ha perso la testa, ho l’impressione che non stia capendo più niente in tutti i compiti che deve svolgere”.

Scelta sbagliata

Quella di Sarri potrebbe essere una scelta sbagliata in grado di costare tanto alla Juventus che in campionato si ritrova il fiato sul collo di Inter e Lazio: “Sarri non sta funzionando nel mondo Juve. Vive la situazione con ammirazione e rispetto al punto da non riuscire a ordinare le cose ai giocatori. La proprietà ha già dei dubbi. Allegri? Sarebbe impossibile un suo ritorno, credo che sia già in Inghilterra”.

I social

La sconfitta col Verona ha scatenato tutte le preoccupazioni dei tifosi bianconeri che ora guardano al futuro con un po’ di paura: “Sarri ha accettato l’incarico più difficile possibile, e cioè allenatore la miglior squadra d’Italia e tra le migliori d’Europa, abituata in 5 anni a giocare con principi ben consolidati, con l’obiettivo di vincere e di piantare il seme di una nuova filosofia calcistica”. Ma c’è anche chi si schiera dalla parte del tecnico: “Mi rifiuto categoricamente di credere che il problema sia Sarri perché ricordo come faceva giocare il Napoli nel 2017 e con un tasso molto inferiore al nostro attuale quindi o i giocatori non hanno più fame o è stata sbagliata la preparazione fisica dello staff”.

Il futuro

E dai giornali arrivano moltissime indiscrezioni sulla vicenda Juve, secondo la Gazzetta dello Sport prima della cena tra Sarri e Agnelli c’è stato un incontro tra Paratici e i senatori della squadra per parlare delle difficoltà della Juve, che avrebbe messo in evidenza delle tensioni tra giocatori e allenatore. Ma per molti il futuro del tecnico toscano è già segnato e bisogna cominciare a pensare al futuro con due nomi che tornano alla ribalta, Guardiola e Allegri: “Se il sistema Sarri non ha funzionato, non credo che funzionerà quello di Guardiola. Meglio andare sul sicuro” scrive un tifoso.

SPORTEVAI | 12-02-2020 08:38