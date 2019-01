Sconcerti spiega ruolo di Lautaro e boccia la Juve vincente

La rivoluzione di Spalletti non è piaciuta a Mario Sconcerti. Il 3-5-2 provato dal tecnico nerazzurro a Torino è stato bocciato dall’editorialista del Corriere della Sera che ha elencato tutti i difetti dell’Inter scrivendo che è stata “travolta dal combattimento del Torino e da una formazione continuamente reinventata. Per far giocare Lautaro con Icardi si è spostato l’intero asse della squadra, non risolvendo niente e dovendo sempre tornare indietro. È bee0000mpe che Lautaro non è un numero dieci, non basta spostarlo di sette metri dietro Icardi per farne un giocatore. Lautaro è un centravanti vero che ha movimenti diversi da Icardi, ama avere un po’ di spazio davanti a sé, ama sentire il pallone, ma non è un dribblatore né uno che abbia voglia di fare assist. Cerca la porta, quello è il suo lavoro.

COSA MANCA – È di nuovo mancato nell’Inter il senso della squadra, hanno giocato tutti sotto ritmo, come andasse bene qualunque risultato. Da un punto di vista atletico, della corsa, del piacere di giocare a calcio, il Torino l’ha sopraffatta…. Restano anche limiti individuali. Icardi ha segnato 2 reti nelle ultime 9 partite, D’Ambrosio e Dalbert non hanno la qualità per reggere tutte la parti laterali del campo da soli. C’è come una confusione cieca tra la squadra e la panchina, come non si ascoltassero a vicenda.

BRUTTA JUVE – Capitolo Juve, nella serata peggiore della stagione riesce a vincere in rimonta con la Lazio ma Sconcerti scrive: “I risultati vanno sempre rispettati, anche quando avvengono quasi per caso. In fondo il caso è un compagno di strada consueto, ha una sua logica recondita, fa sempre parte del cammino. Ma la Juve non meritava di vincere. È riuscita a girare il risultato perché ha tanta qualità, a volte anche estratta senza apparenza, ma per lunghi tratti di partita ha giocato male, senza schemi e senza individui, quasi a buttarsi via, la Juve è stata distratta, poco in partita, come un aggravarsi della piccola malattia che ne ha limitato il gioco a Gedda contro il Milan. Vederla vincere alla fine mi è sembrato troppo, anche se 9 o 11 punti di distacco dal Napoli significano a questo punto solo riferimenti aritmetici per i posteri.

SPORTEVAI | 28-01-2019 09:35