Scontro con Valoti, si fa male Viviani

Amichevole in famiglia davanti a 500 tifosi per la Spal. La squadra di Semplici, priva dei Nazionali Gomis, Lazzari, Djourou, Kurtic e Fares, ha battuto per 6-2 la Primavera andando a segno con Vitale, Paloschi, Missiroli, Petagna, Dickmann e Everton. Buone sensazioni per Floccari, al rientro, il tecnico degli estensi ha provato Antenucci da trequartista.

Apprensione per Viviani, che schierato con la Primavera è stato costretto ad uscire al 20’ a causa di un trauma contusivo dopo un ruvido intervento di Valoti. Lunedì i test per valutare l’entità del problema.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 10:05