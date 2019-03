Scontro di gioco, grande paura per Ospina

Momenti di vera paura si sono vissuti al San Paolo di Napolidurante la partita tra gli azzurri di Carlo Ancelotti e l’Udinese di Davide Nicola.

Nei primi minuti di gioco il portiere colombiano del Napoli David Ospina ha subito uno scontro di gioco con l’argentino Pussetto. Rimasto a terra per qualche minuto, l’ex Arsenal si è poi ripreso, ma gli è stato fatto indossare una fasciatura protettiva alla tempia, conseguenza della dura scarpata subita dall'avversario.

Il problema sembrava risolto o quantomeno tamponato, ma al 41’ il giocatore si è accasciato improvvisamente al suolo, vittima di un probabile calo di pressione.

Stadio gelato, compagni e avversari terrorizzati, prima che il tempestivo intervento dello staff medico del Napoli e dell’ambulanza permettesse di far tornare la calma: Ospina, che è stato sostituito da Meret, è uscito in barella tra gli applausi dei tifosi, venendo accompagnato in ospedale presso l'ospedale San Paolo, che si trova a pochi metri dallo stadio.

Qui lo sforunato calciatore ha risposto alle sollecitazioni esterne, ma è stato poi sottoposto a una risonanza magnetica.

