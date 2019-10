Scontro Insigne-Ancelotti, interviene Raiola

Il Napoli cerca di risolvere una volta per tutte gli screzi tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro ha incontrato a Castel Volturno il tecnico dei partenopei e il ds Cristiano Giuntoli, in compagnia del suo agente Mino Raiola: sul tavolo, oltre ai discorsi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, le tensioni che si sono create tra giocatore e allenatore dopo la tribuna di Genk.

Secondo quanto riporta Sky, l'incontro si è tenuto in un clima disteso e tranquillo, in cui le parti hanno provato ad arrivare a un disgelo. Assente Aurelio De Laurentiis, che tornerà a Napoli giovedì.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 21:44