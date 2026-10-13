Juve contro Cristiano Ronaldo, la battaglia sugli stipendi arriva in Cassazione: i 9,8 milioni e l’impatto sul bilancio

I bianconeri impugnano la sentenza che ha confermato il risarcimento da 9,8 milioni all’ex numero sette per gli stipendi legati al periodo Covid e la parola passa alla Corte Suprema

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La battaglia giudiziaria tra la Juventus e Cristiano Ronaldo entra in una nuova fase. Il club bianconero ha, infatti, presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione del Tribunale di Torino che, a inizio anno, aveva validato il lodo arbitrale a favore di CR7. Al centro della disputa, ovviamente, i 9,8 milioni di euro riconosciuti al giocatore per i compensi legati agli accordi raggiunti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La “carta Ronaldo” e gli stipendi della pandemia

Le origini del contenzioso risalgono al 2021, quando la Juventus e il proprio attaccante raggiunsero un’intesa relativa alle mensilità maturate durante la crisi pandemica. Al centro della vicenda c’è la cosiddetta “carta Ronaldo”, documento da 19,6 milioni di euro rinvenuto dagli inquirenti nello studio di un legale del club bianconero. L’accordo riguardava il differimento e la rinuncia a una fetta dei compensi da parte del campione di Madeira.

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Situazione poi stravolta dopo il ritorno di CR7 allo United. Il mancato pagamento spinse così l’attuale attaccante dell’Al-Nassr ad avviare un’azione legale nei confronti della Vecchia Signora. In questi anni, la controversia si è quindi sviluppata attraverso i diversi gradi della giustizia, fino alla decisione del Collegio arbitrale che a inizio anno ha riconosciuto a Cristiano il diritto a ricevere una parte della somma richiesta.

La decisione del Collegio arbitrale

Ripercorrendo le ultime tappe, nell’aprile del 2024, il Collegio arbitrale si era pronunciato a maggioranza, stabilendo che la Juventus avrebbe dovuto versare a Ronaldo circa 9,8 milioni di euro. Somma a cui andavano aggiunti gli interessi e la cifra ricavata dalla rivalutazione. Per una cifra vicina alla metà della somma inizialmente reclamata dal giocatore. Nell’occasione era, inoltre, stata riconosciuta la responsabilità precontrattuale della Juventus, individuando così i presupposti per il pagamento dell’importo stabilito.

La società bianconera ha quindi deciso di impugnare la sentenza e contestare il lodo davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, chiedendone l’annullamento. Il tentativo, tuttavia, non ha portato all’esito sperato e, così, il 13 gennaio di quest’anno i giudici del capoluogo piemontese hanno deciso di respingere il ricorso della Vecchia Signora, confermando la decisione del Collegio arbitrale e condannando la Juventus a farsi carico di circa 80mila euro di spese legali.

Il ricorso in Cassazione e l’impatto sul bilancio

Come rivelato da Calcio&Finanza, la decisione di andare in Cassazione trova conferma tra le pieghe del fascicolo di bilancio relativo all’esercizio 25-26. Documento nel quale la società bianconera conferma nero su bianco il ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di Torino del 13 gennaio 2026, notificato lo scorso 27 marzo. La Corte Suprema sarà chiamata a esaminare le questioni di diritto sollevate dal club, senza procedere a una nuova valutazione generale dei fatti come avverrebbe in un ulteriore giudizio di merito.

Al momento, secondo le informazioni riportate nel report juventino, la data dell’udienza resta ancora da fissare. In quella sede, qualora le ragioni del club dovessero venire accolte, la Juve potrebbe ottenere una revisione delle decisioni precedenti e puntare anche al recupero delle somme già corrisposte al giocatore. Allo stato attuale, comunque, il club ha precisato nel documento di bilancio 25-26 che il contenzioso comporterà ulteriori esborsi immediati per le casse bianconere. I 9,8 milioni riconosciuti a Ronaldo erano infatti già stati interamente accantonati e liquidati al calciatore nel corso dell’esercizio 23-24.