Scontro Juventus-Higuain: Icardi e Wanda Nara in arrivo

Gonzalo Higuain e la Juventus sono in rotta di collisione. Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, l'attaccante argentino non è convinto di tornare in Italia, neanche quando sarà ufficializzata la data della ripresa degli allenamenti, e il suo addio alla Vecchia Signora sembra a un passo.

Per il Pipita si aprono tre strade: tornare suo malgrado in Italia, e quindi onorare il contratto e finire la stagione, per poi ottenere la cessione, o decidere di non partire. In questo caso le opzioni sono due: cercare un accordo con il club bianconero, o andare direttamente allo scontro, con la rescissione unilaterale da parte della società piemontese per inadempienza contrattuale. Una soluzione che costerebbe caro al Pipita, che percepisce in bianconero 7,5 milioni di euro all'anno e ha un contratto fino al 2021. Al momento tutto tace dall'Argentina: il giocatore non ha ancora comunicato nulla al club.

Il futuro dell'attacco bianconero sembra in ogni caso già scritto: in cima alla lista di Paratici, pur tra mille dubbi e difficoltà, resta Mauro Icardi. L'attuale attaccante del Psg spera di tornare a giocare in Italia e con la moglie-agente Wanda Nara, da tempo in contatto con il ds della Juve, sta pianificando il suo futuro.

Sulla questione si è espresso anche uno storico bomber della Vecchia Signora, David Trezeguet, a Le Parisien: "Il PSG dovrebbe riscattare Mauro Icardi. Ha 27 anni ed è ancora giovane, poi in giro per il mondo ci sono pochissimi attaccanti di quel livello. Ha dimostrato le sue qualità, si è adattato nonostante il fatto che prima dello stop per il coronavirus abbia giocato meno. Sempre meglio avere Icardi con te che contro di te. Perciò capisco l'interesse datato della Juve, è un bomber formidabile dalle caratteristiche uniche".

Le alternative a Icardi sono i sogni Gabriel Jesus ed Harry Kane, difficilmente raggiungibili, e l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 09:12