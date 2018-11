Scontro Lorenzo-Dovizioso, la Ducati si infuria

Il botta e risposta a distanza tra Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso nel weekend di Sepang ha fatto infuriare la Ducati. Il direttore sportivo Ciabatti a Motorsport.com ha commentato così la spinosa situazione: "E' chiaro che la Ducati è al di sopra dei problemi personali che i piloti possono avere tra di loro. Martedì saremo insieme a Milano, durante EICMA, e prevediamo una mezz’ora per sederci con Jorge ed Andrea. Vogliamo evitare che si possano ripetere situazioni come quella di questo fine settimana".

"Ci sono momento in cui i piloti si innervosiscono durante un Gran premio e non voglio far credere a nessuno che tutto sia perfetto. Ma capisco che vengono generate delle situazioni di tensione e, a volte, i piloti in un giorno reso complicato dalla pioggia e da altre cose, dicono cose che normalmente non avrebbero detto. Ci sono momenti in cui però devi dire: 'Stop. La Ducati è più importante dell’ego dei suoi piloti'. Penso che siano due persone abbastanza intelligenti da capirlo".

Tutto è iniziato sabato dopo il forfait dello spagnolo, quando Dovizioso ha commentato così: "Non conosco i dettagli, sono situazioni un po' strane in generale. Situazioni che capitano spesso in Ducati o con certi piloti".

Lorenzo l'ha presa malissimo, e su Twitter ha lanciato strali nei confronti del Dovi: "Sei un vero gentiluomo. Chi è Dovizioso? Un campione del Mondo. Della 125. Invidioso e opportunista".

La controreplica del forlivese è arrivata nel dopo gara: "Io non perdo tempo in queste cose. Non ho fatto una polemica come invece è stato detto, poi lui dà troppa importanza a quello che viene scritto, che magari è stato detto in modo diverso. Non ho puntato il dito contro nessuno e non ho tirato fuori il suo nome".

