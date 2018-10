Scontro Marquez-Lorenzo, Valentino Rossi terzo incomodo

Saranno compagni di scuderia alla Honda solo tra pochi mesi, ma già il rapporto tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo, sempre sereno negli ultimi anni nonostante i feroci duelli in pista, si sta pericolosamente incrinando.

Il centauro della Ducati, vittima ad Aragon di una caduta che gli ha procurato la dislocazione dell'alluce e una microfrattura al piede della gamba destra (metacarpo), ai microfoni di Sky è tornato ad accusare apertamente il campione del mondo in carica: "Mi ha chiamato due giorni dopo, non voglio tornare sul passato, ma se ad Aragon non ho finito la gara e ora non sono al 100% è perché lui è stato irresponsabile e imprudente. In futuro spero che i piloti paghino per queste cose, così come sto pagando adesso io", sono le parole pesanti del maiorchino, ancora indeciso se correre o no sulla pista thailandese di Buriram.

"Abbiamo fatto di tutto per velocizzare il recupero, più di così non potevamo fare, sono passati solo 10 giorni e solo dopo aver provato la Moto in pista capirò come sto, al momento le sensazioni non sono buone, ma vedremo dopo le prime libere, anche se ho grande voglia di fare la gara".

Questa la risposta di Marquez in conferenza stampa: "Lorenzo? L'ho chiamato lunedì per accertarmi sulle sue condizioni. Lui ha la sua idea, io la mia. Non perdo ulteriormente tempo per parlare di quanto successo con lui ad Aragon. Lui ha ribadito che sono stato irresponsabile e imprudente? Al telefono non mi ha detto così e per me contano le parole che ha rivolto direttamente a me. Non sono preoccupato per il futuro".

In conferenza stampa c'era anche Valentino Rossi, che ha fissato l'obiettivo di fine stagione: "Dobbiamo cercare di chiudere al terzo posto. Con il passo che abbiamo dimostrato durante la stagione essere terzo in classifica è un buon risultato, in questo momento. Sarà difficile mantenere questa posizione, ma dobbiamo provarci". Il Dottore è a secco di vittorie da 23 gare.

