Scontro Rui Patricio-Sporting: il Napoli attende

Clamorosa la notizia che arriva dal Portogallo e, in particolare, dal quotidiano Record: Rui Patricio avrebbe rescisso il contratto con lo Sporting Lisbona.

Il portiere portoghese era seguito attentamente dalla società di Aurelio De Laurentiis ma sembra che il giocatore stesse per trasferirsi al Wolverhampton in Premier League: il portiere gradiva un'esperienza all’estero e il club portoghese e la società inglese erano vicini all’accordo quando il presidente Bruno De Carvalho ha fermato la trattativa. Rui Patricio, indispettito dal comportamento del presidente, ha così deciso di rescindere il contratto e adesso pare che altri calciatori dello Sporting Lisbona vogliano seguire il portiere portoghese.

Adesso il classe 1988 può decidere liberamente in che squadra andare a parametro zero: il Napoli rimane alla finestra ma attenzione anche al Wolverhampton che sembra in pole position.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 14:05