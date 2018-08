Scontro totale con Mourinho, la mossa a sorpresa di Pogba

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato inglese, e la situazione in casa Manchester United è esplosiva. Il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha passato buona parte della preparazione a chiedere con insistenza rinforzi alla sua rosa, ma non è stato finora accontentato e adesso rischia di perdere addirittura uno dei suoi pezzi pregiati, Paul Pogba.

Per la verità il centrocampista campione del mondo è da tempo in rotta di collisione con lo Special One: il rapporto tra i due non è mai decollato, e le frequenti panchine della scorsa stagione hanno aggravato la frattura, fino alla vera e propria crisi di queste ore. Secondo quanto riportato da il Daily Mail, il mediano francese ha chiesto la cessione a Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United: "Voglio andare al Barcellona", le sue parole.

Una volontà confermata anche da parte dei compagni di squadra dell'ex Juventus. Dietro alle voci c'è lo zampino dell'agente Mino Raiola: secondo indiscrezioni, il procuratore italo-olandese avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Barcellona, pronto ad offrire al giocatore un ingaggio da 20 milioni di euro l'anno, per cinque stagioni.

Ma i Red Devils continuano a fare muro e il mercato in chiusura giovedì sera complica tutto: sarebbe praticamente impossibile trovare un sostituto all'altezza in pochissime ore. L'ex Juventus, per rimanere, avrebbe chiesto un ingaggio faraonico di 26 milioni di euro: una situazione impossibile da risolvere, che rischia di condizionare lo United in questa prima parte di stagione.

Mourinho, che finora ha ottenuto in entrata solo Fred dallo Shakhtar e Dolot dal Porto, deve guardarsi anche dalle offerte per Anthony Martial, che ha il contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovare: il club rischia di perderlo a parametro zero nella prossima stagione, su di lui c'è l'ombra della Juventus.

L'unica buona notizia per lo United arriva da Harry Maguire: il centrale inglese, che si è messo in luce durante i Mondiali in Russia, è pronto a lasciare il Leicester per vestire la maglia dei Red Devils. Ma servirà un'offerta da 70 milioni di euro per convincere le Foxes a fare a meno di lui.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 15:40