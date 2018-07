Scontro totale tra la Ferrari e la Mercedes: 'Vergognatevi'

Esplode la polemica tra la Ferrari e la Mercedes dopo la vittoria della scuderia di Maranello a Silverstone, gara di casa di Lewis Hamilton.

Il tamponamento al via subito dal campione del mondo da parte di Kimi Raikkonen ha mandato su tutte le furie la scuderia tedesca e lo stesso pilota anglocaraibico, che nel dopo gara, nonostante il secondo posto, si è rifiutato di stringere la mano al finlandese e ha anzi rilasciato alcune frasi sibilline sul podio: “Ci sono stati delle tattiche interessanti da parte degli altri, ma noi continueremo a lottare…”.

In conferenza stampa non è tornato sui suoi passi, anzi: “Il problema della mia gara? È stata la Ferrari che mi ha colpito. Io ho lottato, non ho mollato e mai mollerò”.

La bufera, esplosa subito sui social, si è poi scatenata anche nel paddock dopo alcune dichiarazioni pesantissime del team manager Toto Wolff a Sky: “A Le Castellet siamo stati buttati fuori, questa è la seconda volta, sono tanti punti persi nel costruttori. Per dirlo con le parole di James Allison ‘è stato fatto deliberatamente o si tratta di incompetenza?’ Questo è il nostro dubbio”.

Frasi a cui ha immediatamente risposto Maurizio Arrivabene: “Se davvero Allison ha detto una roba del genere, dovrebbe vergognarsi, bisogna esser eleganti e saper perdere. Vogliono insegnarci ad essere dei gentleman, cominci lui per primo. Poi incompetente chi? Kimi?”.

“Perché si è incattivito? Perché ha perso a casa sua. Si guardi la telemetria. il suo pilota è partito male… quando non sei abituato a prendere batoste fai un po’ fatica ad accettarlo”.

Più tardi Wolff ha corretto il tiro: “Era solo una battuta ma siamo stanchi di queste situazioni, siamo stati buttati fuori in due gare su tre”.

Così invece il protagonista dell’episodio, Raikkonen: “Alla curva 3 ho avuto un bloccaggio e ho finito per colpire Hamilton e probabilmente per colpa mia si è girato. E’ stato un mio errore, a volte succede, e non è stata una gara ideale per me”.

La penalizzazione di 10 secondi: L’errore era mio, va bene così, me la meritavo. Ho scontato la penalità e poi sono tornato a lottare, è così che si fa. Sicuramente senza quell’errore sarebbe andata ancora meglio, ci ho provato, ho fatto tutto il possibile per ottenere il risultato migliore”.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 18:20