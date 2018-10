(ANSA) – BRUXELLES, 10 OTT – Una raffica di perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una ‘calciopoli’ del Belgio. La magistratura indaga su vari reati come il riciclaggio e la corruzione. Su richiesta del giudice istruttore 13 perquisizioni sono state effettuate anche all’estero. Lo ha reso noto la procura federale.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2018 12:28