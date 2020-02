Scoppia caso Musacchio, tifosi divisi: quale è la verità?

La vittoria sul Torino ha detonizzato una potenziale polemica ma il caso-Musacchio resta in casa-Milan. Il difensore si è rifiutato di entrare ed è rimasto negli spogliatoi per punizione o davvero aveva avvertito un dolore al polpaccio e non era utilizzabile? Pioli a fine partita ha fornito questa seconda versione, smentendo quanto su Sky aveva affermato Giuseppe Di Stefano. Sui social il popolo rossonero si divide.

LE REAZIONI – La maggioranza dei fan milanisti non crede al giocatore: “Musacchio meglio perderlo che trovarlo. Un residuo di campagna acquisti scellerata” o anche: “Una volta, pur di giocare con quella maglia, si sarebbe entrati anche con il ginocchio rotto”.

LA PUNIZIONE – C’è chi scrive: “Caro il mio Musacchio, pronto a chiederti scusa se davvero infortunato. Ma se ti sei rifiutato, mancando di rispetto alla squadra e ai tifosi, i ti farei pulire i bagni di Milanello fino a fine stagione”, un altro aggiunge: “Se davvero non avesse nulla al polpaccio fuori rosa subito. Molto meglio Gabbia“.

IRONIA – Arrivano anche commenti ironici: “Quel soprammobile di un giocatore. Incredibile, mi tocca vederle tutte. Che lo lascino da solo un’oretta in una stanza con Ibra, e quello che resta alla fine lo svincoliamo”, oppure: “Musacchio ha glissato sull’entrata in campo perchè doveva finire di vedere L’Amica Geniale”.

ATTENDISTI – C’è però anche chi crede a Pioli e non a Sky: “Se domani mattina questo fa le visite e ha una lesione al polpaccio, qualcuno a Sky Sport pagherà per il fango che gli sta piovendo addosso? Posto che poi se è vero va messo fuori rosa” e infine: “Vogliono montare un caso ad ogni costo su Musacchio. Io fino a che la società non dirà il contrario credo al giocatore che ha avuto un problema fisico nel riscaldamento. Basta prendere per oro colato tutto ciò che da bordocampo a sensazione un inviato dice. Basta!”.

SPORTEVAI | 18-02-2020 09:48