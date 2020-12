Scoppia caso nel Napoli, tifosi azzurri preoccupati

Doveva essere un infortunio di poco conto, almeno le rassicurazioni erano state queste dopo il crac in Nigeria-Sierra Leone. Invece Victor Osimhen da metà novembre non ha più visto il campo. L’ultima uscita dell’attaccante nigeriano con la maglia del Napoli è stata all’inizio del mese scorso, a Bologna. Partita risolta proprio da un suo gol su assist di Lozano. Poi il centravanti pagato 80 milioni di euro in campo non s’è più visto. E ora la sua assenza rischia di diventare un caso.

Osimhen, la data del rientro in campo

Il ritorno all’attività agonistica di Osimhen, infatti, è slittato di settimana in settimana. Qualcuno, addirittura, lo voleva già in campo contro la Roma, ma poi la data è stata spostata più in là. Nessuna frattura, solo una lussazione alla spalla. Che però poi ha provocato un’infiammazione al braccio e ha fatto dilatare i tempi di recupero. Sembrava che l’ex attaccante del Lille potesse rientrare in gruppo ed essere a disposizione di Gattuso per le ultime sfide del 2020, ma gli ultimi aggiornamenti non sono confortanti. E, come riferito da Il Mattino, ormai ci sono poche speranze che Osimhen possa andare in panchina nel match del 23 dicembre contro il Torino. Altrimenti, se ne riparlerà direttamente con l’anno nuovo.

Caso Osimhen, tifosi in ansia

Le condizioni del bomber stanno mettendo in ansia i sostenitori partenopei. “Maledette nazionali!”, è la considerazione d’istinto di un tifoso su Twitter. Caustica invece la riflessione di Davide: “Per ora Osimhen non sposta gli equilibri. Non è una grave perdita come poteva essere Mertens, Koulibaly o Insigne. Deve crescere, lamentarsi di meno in campo ed essere più concreto e dimostrare i 4 milioni che percepisce l’anno”. Un altro supporter, invece, è assai più negativo: “In pratica abbiamo perso Osimhen per un mese e mezzo in una fase cruciale della stagione. Per ora ha saltato 6 partite e arriverà a 10. Insomma abbiamo puntato tutto su di lui in sede di mercato e l’inserimento nei meccanismi della squadra si è rallentato parecchio per l’infortunio”. E Salvo trova il precedente: “Mi sta ricordando gli esordi di Milik, prima boom e poi infortunio in nazionale. Incrociamo le dita”.

SPORTEVAI | 12-12-2020 10:49