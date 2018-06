Scoppia il caos esultanze al Mondiale: squalifiche in arrivo

Al Mondiale è scoppiato il caos esultanze.

I protagonisti della polemica sono Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, i calciatori della Svizzera che sono andati a segno nella gara vinta ai danni della Serbia.

I due, dopo aver realizzato i gol, hanno esultato con un gesto piuttosto eloquente: braccia incrociate sul petto e mani aperte a simboleggiare un'aquila. Una provocazione per i tifosi serbi: l'aquila bicipite è il simbolo della bandiera albanese.

Dietro questa esultanza ci sono le storie personali dei due calciatori che hanno entrambi origini kosovare: Ragip Xhaka, papà di Granit Xhaka, è stato detenuto per tre anni e mezzo per motivi politici per aver partecipato a dimostrazioni contro il governo jugoslavo in Kosovo prima di emigrare proprio in Svizzera.

In Svizzera ci è arrivato anche Shaqiri ma dopo essere nato proprio nel Kosovo: l’ex Inter aveva già fatto arrabbiare i tifosi della Serbia qualche settimana fa dopo che si era fatto stampare una bandiera del Kosovo sugli scarpini.

La questione è molto delicata e personale ma le esultanze di stampo totalmente politiche sono da sempre osteggiate dalla Uefa che non vuol far passare messaggi di una certa tipologia nel corso delle manifestazioni sportive. In virtù di ciò la federazione ha già aperto una indagine per capire cosa fare: Shaqiri e Xhaka rischiano delle sanzioni ma anche una pesante squalifica che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

“La mia esultanza dopo il gol al 90'? Preferirei non parlarne, diciamo che ero molto emozionato per aver segnato" è stato il commento al termine della partita di Shaqiri che è stato criticato anche in Svizzera per il gesto.

Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha preso una posizione molto chiara sul tema: “È chiaro che nel momento del gol un calciatore senta emozioni particolari. Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio".

23-06-2018