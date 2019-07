Scossa di terremoto, la Summer League si ferma

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter, con epicentro a Ridgecrest (California) e avvertita fino a Las Vegas, ha portato alla sospensione della partita di Summer League tra New Orleans Pelicans e New York Knicks, che vedeva in campo tra gli altri Zion Williamson e RJ Barrett. Tabelloni e altoparlanti vicino al soffitto dell’arena tremavano e il pubblico è stato invitato a uscire, insieme con i giocatori.

Sospesa anche la gara tra i Magic e gli Spurs, mentre Nuggets-Suns è stata addirittura cancellata.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 08:46