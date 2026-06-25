La prova dell’arbitro Cesar Ramos al Miami Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto messicano ha ammonito solo tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tre ammoniti, un rigore negato alla Scozia e un gol (dubbio) annullato al Brasile: alti e bassi per il fischietto messicano Ramos che però tutto sommato se l’è cavata in una gara delicata. Vediamo cosa è successo al Miami Stadium, con Vinicius grande protagonista. Una vera danza sul prato della città della Florida per l’attaccante del Real.

Scozia-Brasile, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sette minuti ed è subito gol: pasticcio della difesa scozzese. McKenna sbaglia in impostazione e perde il contrasto con Rayan, la palla arriva a Vinicius, che evita Gunn e segna. Tutto regolare. Al 22′ Vinicius si ripete: un altro errore difensivo imperdonabile della Scozia trova pronto l’attaccante brasiliano, che ruba palla a Hendry e batte ancora il portiere. L’arbitro viene richiamato dal Var e coglie un tocco di Vini jr alla caviglia dello scozzese. Il contatto è leggero ma tanto basta all’arbitro che annulla la rete tra le proteste di Vinicius in campo e di Ancelotti che in panchina perde la calma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rigore negato alla Scozia

Prima del riposo però Vinicius si prende la rivincita: cross di Bruno Guimaraes sul secondo palo, Patterson perde il movimento dell’attaccante che di testa raddoppia. Al 56′ mischia in area di rigore del Brasile, la Scozia reclama un rigore ma l’arbitro lascia correre.Al 60′ il Brasile chiude i giochi: Casemiro verticalizza per Bruno Guimaraes: gran giocata e assist facile per Cunha, che col destro fa 3-0. Primo giallo al 62′, è per Danilo che fa fallo in ritardo su Tierney. Al 76′ il momento che tutti aspettavano: esce Cunha ed entra Neymar, al suo quarto Mondiale.

L’ovazione per Neymar

L’attaccante del Santos torna a vestire la maglia della Nazionale 980 giorni dopo l’ultima volta, ovazione dello stadio per lui. All’83’ ammonito Fabinho. All’88’ numero di Neymar su Christie che dopo lo butta a terra: giallo da regolamento. Dopo 6′ di recupero finisce 3-0, Brasile primo nel girone, la Scozia rischia di rimanere fuori.

Chi è l’arbitro Ramos

Cesar Ramos, internazionale FIFA dal 2014, è uno dei direttori di gara più affermati della CONCACAF, avendo arbitrato in competizioni di alto livello tra cui i Mondiali, la Copa América e la Champions League CONCACAF. Ha diretto partite cruciali nella Coppa del Mondo per Club FIFA, dimostrando autorità e gestione del campo. iRamos è conosciuto per il suo approccio rigoroso e per la capacità di mantenere il controllo su partite accese e cariche di tensione. Ha dichiarato più volte di ispirarsi ad Arturo Brizio, considerato uno dei più grandi arbitri nella storia del calcio messicano.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Morin e Bisguerra con Eskas IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Danilo, Fabinho, Christie.