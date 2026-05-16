Scozia: Hearts beffati dal Var all'89', Celtic ancora campione, dal 1960 è sempre e solo Glasgow

Da oltre 4 decenni il titolo scozzese è affare privato tra Celtic e Rangers, gli Hearts sfiorano l'impresa ma perdono 2-1 nello scontro diretto

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Cuore di Scozia. Si stava scrivendo la storia a Glasgow dove gli Hearts sono stati a un passo dal conquistare un titolo leggendario, che sarebbe stato il primo campionato scozzese fuori dall’Old Firm da oltre quattro decenni e il secondo della loro storia dopo quello conquistato nel 1960, ma l’ha spuntata il Celtic vincendo lo scontro diretto 3-1 in casa grazie a un gol discusso all’89’. E’ dal 1986 infatti che il campionato di Scozia è sempre stato e continua ad essere affare privato tra Celtic e Rangers, i due club più celebri del paese britannico. Quell’anno lo vinse Ferguson (ex tecnico Manchester United) con L’Aberdeen.

Come il Leicester di Ranieri

Per gli Hearts sarebbe stata un’impresa paragonabile a quella del Leicester di Ranieri in Premier League. L’Hearts of Midlothian è arrivato all’ultima giornata con un punto di vantaggio sul Celtic: ottanta punti contro settantanove. Ai “Jambo” bastava non perdere per interrompere un dominio lungo oltre quarant’anni e dopo un finale di campionato con suspence ma non mancheranno le polemiche per quanto accaduto oggi e in settimana.

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Lo zampino del Var

Fino a mercoledì sembrava tutto archiviato. Gli Hearts avevano fatto il loro dovere in una stagione condotta quasi sempre in testa, mentre il Celtic inciampava a Motherwell e il campionato sembrava scivolare verso Edimburgo. Poi, nel recupero, il VAR ha rimesso tutto in discussione. Al novantasettesimo minuto di Motherwell-Celtic, l’arbitro John Beaton viene richiamato al monitor. Un contatto confuso in area che dopo la revisione diventa rigore tra le polemiche. Gol e corsa al titolo riaperta.

La sfida a Glasgow

Nello scontro diretto di oggi gli Hearts hanno perso per infortunio 3 giocatori chiave. Sbloccato il risultato al 43′ con Shankland si sono visti raggiungere sull’1-1 prima del riposo: Kyzirids scivola per cercare di bloccare un cross, ma la palla lo colpisce sulle braccia. L’arbitro Don Robertson indica il rigore e il VAR conferma: Engels del Celtic trasforma per l’1-1. Ripresa arrembante, il Celtic prende d’assedio l’area rivale e all’89’ segna con Maeda. Esplode lo stadio ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee. Il Var però richiama il direttore di gara all’on field review e la rete viene convalidata. Prima del fischio finale arriva anche il terzo gol del Celtic con Osmand. Finisce dopo 8′ di recupero tra le proteste con il successo dei biancoverdi. E’ il 56esimo titolo per il Celtic, solo lacrime e applausi per gli Hearts che anche nel 1914 stavano vincendo il campionato, ma la guerra mondiale fermò tutto poiché 16 calciatori si arruolarono nell’Esercito