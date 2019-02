Scozzarella spiega le cause del calo

Matteo Scozzarella, intervenuto in zona mista dopo il ko con l'Inter, ha commentato così il calo nella ripresa del Parma: "Nella ripresa loro trovavano le giocate in maniera migliore, complice anche il nostro abbassamento eccessivo. Riuscivano ad arrivare tante volte sul fondo, riuscivano a pressar molto e se stai troppo basso per abbastanza tempo è normale che la fatica aumenti rispetto ad un primo tempo in cui riuscivamo a prenderli un po’ più alti".

Resta un po' di rammarico: "Dobbiamo ripartire da quanto di buono ha detto la partita e metterlo in campo a Cagliari. Il primo tempo deve essere la base di partenza per le partite future. E’ chiaro che eravamo molto infastiditi dal fatto di aver perso perché avevamo la sensazione che sarebbe bastato qualcosina in più per poter far punti contro una grande squadra", sono le parole riportate da Parmalive.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:15