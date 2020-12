Scrive 'negrito' sui social: tre turni di squalifica e 110.000 euro di multa a Cavani

Si è conclusa con una squalifica e una multa l’inchiesta della FA, la federazione britannica, contro Edinson Cavani. Il motivo? L’attaccante del Manchester United aveva scritto ‘Gracias negrito’ ad un amico dopo il goal-vittoria contro il Southampton. Un post giudicato razzista.

Il Manchester United aveva immediatamente evidenziato come l’interno di Cavani non fosse razzista, ma che il giocatore aveva comunque chiesto scusa e rimosso la storia Instagram, ovviamente però immediatamente salvata sul web ed esplosa sui social: “Il Manchester United e tutti i nostri giocatori sono pienamente impegnati nella lotta contro il razzismo e continueremo a lavorare con la FA… a questo proposito Edinson e il club erano chiari sul fatto che non c’era assolutamente alcun intento doloso dietro il messaggio, che ha cancellato e si è scusato, non appena è stato informato che avrebbe potuto essere frainteso. Il giocatore e il club ora considereranno l’accusa e risponderanno alla FA”.

Un comunicato che non è bastato, visto come la FA voglia eliminare ogni possibile riferimento razzista, anche se dovuto a traduzioni letterali o scherzose nei confronti di un amico, come nel caso di Cavani, che sarà costretto a saltare le prossime tre gare. In più una multa da circa 110.000 euro.

Cavani non potrà giocare per il Manchester United nelle gare contro Aston Villa (Premier League), Manchester City (semifinale di Carabao Cup) e Watford (terzo turno di FA Cup). I Red Devils hanno però annunciato di come l’ex Palermo non farà ricorso, così da aiutare la lotta al razzismo:

“Nonostante la sua onesta convinzione che stesse semplicemente inviando un affettuoso ringraziamento in risposta a un messaggio di congratulazioni da un caro amico, ha scelto di non contestare l’accusa, per rispetto e solidarietà con la FA e la lotta contro razzismo nel calcio. Anche se è chiaro che il contesto e l’intento sono fattori chiave, sappiamo che la Commissione di regolamentazione indipendente era tenuta a imporre una sospensione minima di tre partite. Il club confida che la Commissione di regolamentazione indipendente chiarirà nelle sue ragioni scritte che Edinson Cavani non è razzista, né che c’era alcun intento razzista in relazione a quanto scritto”.

Il bomber sudamericano rimarrà dunque fermo fino al 12 gennaio, quando potrà essere impiegato contro il Burnley: sicuramente pesante, visto il fitto calendario, la sua assenza nella gara unica di Carabao Cup contro il City, nel Derby di Manchester previsto il giorno dell’Epifania.

