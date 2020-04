Scudetto alla Lazio, Luis Alberto non usa giri di parole

Ai microfoni di Lazio Style Luis Alberto ha raccontato il suo isolamento: "Mi alleno in piscina e in palestra, cose che non mi piacciono tanto. Lavoro insieme a mia moglie, facciamo anche yoga, così la testa pensa meno. Stiamo tutti bene, dobbiamo continuare così. Appena si potrà tornare al calcio sarò al 100%. Ogni giorno facciamo doppia sessione, a volte anche tripla".

Tornando alle questioni di campo: "Penso al campionato, questa crisi purtroppo non è colpa nostra. La mentalità deve rimanere la stessa, dobbiamo continuare a lottare. Assist o gol? Preferisco i tre punti. Ma Immobile mi dovrà fare un regalo, spenderà tanti soldi. Dico sempre che più anni hai e più soldi tieni in banca. Magari mi prende un Rolex. Spero che faccia 40 gol il prima possibile."

"La partita perfetta? Alcuni miei compagni dicono a Milano contro il Milan quest’anno. Io gioco per divertimi, il calcio è stata sempre la mia passione. Sto bene, ho lavorato tanto per arrivare qui. Voglio vincere il più possibile. Se facciamo 3 punti ogni domenica significa che staremo sempre lì in lotta per il primo posto".

"Dopo Lazio-Atalanta c'è stata la svolta – ha continuato il centrocampista -. In quella settimana abbiamo giocato tre partite e vinte altrettante. Lì è cambiato tutto. Ci siamo confrontati con i compagni e così è stato. Poi la fortuna è girata bene, basti pensare alla vittoria all’ultimo contro il Cagliari. Lavoriamo da tempo con lo staff e il mister ci conosce bene. Siamo una famiglia e ci troviamo alla grande".

"Vincere la Supercoppa poi, è stato bello. Anche se giocare lì (Riyad, ndr) non mi è piaciuto. Nel calcio servono i tifosi, meglio giocare in casa della Juve. Quando scendi in campo così lontano da casa non è la stessa cosa. Tutto diventa strano, anche i festeggiamenti dopo la partita. Ci possiamo fare poco, è questione di soldi".

"E' bello che ci sia una figurina speciale Panini su di me. Anche in Spagna ne collezionavo, spero che a mio figlio possa piacere. Ora guardo un po’ di tv, mi alleno tanto, anche più del solito. Passo così questi giorni. E poi ci sono i miei bimbi che vedono i cartoni della Disney. Con la squadra ci sentiamo spesso. Siamo uniti, una vera famiglia".

"La patch come miglior centrocampista? Penso a giocare bene, vincere le partite e il titolo. I premi individuali passano in secondo piano. Alla nazionale penso molto, ma adesso conta la salute. Sono tranquillo, spero di alzare il livello per quando torneremo a giocare. Saluto tutti i laziali e gli do appuntamento all’Olimpico, magari per festeggiare" ha concluso Luis Alberto.



