Scudetto, è corsa a tre Inter-Milan-Napoli: lo scenario clamoroso in caso di arrivo a pari punti

La classifica avulsa vede il Milan avanti a tutte, un arrivo a pari punti penalizzerebbe l'Inter con spareggio Milan-Napoli a San Siro

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Sembra di rivivere lo scenario dello scorso anno: Inter davanti, ma che in vista del traguardo inizia a vacillare ed a perdere colpi e punti. Nel 2025 il Napoli fu pronto ad approfittarne, quest’anno i conti andranno fatti anche con il Milan.

L’Inter rallenta, il campionato si riapre

Perché l’Inter sta rallentando, come da ammissione dello stesso presidente Beppe Marotta: pareggi con Fiorentina e Atalanta, sconfitta nel derby, due punti in tre partite. Risultato, Inter a quota 69, Milan 63, Napoli 62. Finché la matematica non dirà il contrario, la corsa ai primi sei posti in Serie A resta aperta a sviluppi inattesi e a epiloghi fuori dagli schemi.

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Milan e Napoli, Inter nel mirino

Mancano 8 giornate alla fine, 24 punti ancora disponibili. È possibile che una tra Milan e Napoli riesca a raggiungere o addirittura superare la capolista, ma non è del tutto da escludere nemmeno uno scenario clamoroso con tutte e tre appaiate al primo posto. Una situazione che non avrebbe precedenti nella storia del campionato italiano: in tal caso, entrerebbe in gioco la classifica avulsa. La terza classificata verrebbe esclusa, mentre le prime due si giocherebbero il titolo in uno spareggio.

Inter-Milan-Napoli a pari punti, cosa succede

Dov’è la sorpresa? L‘Inter sarebbe ultima nella mini-classifica a tre, osservando i risultati negli scontri diretti: Milan 9 punti, Napoli 4, Inter 1. Di conseguenza, salvo diverse decisioni in corsa da parte della Lega, lo spareggio sarebbe tra Milan e Napoli, e si giocherebbe a Milano secondo il regolamento, sul campo della squadra meglio posizionata tra le due. Una graduatoria che non cambierebbe nella sostanza nemmeno dopo l’ultimo confronto diretto ancora da giocare, Napoli-Milan.

Milan favorito nella classifica avulsa

Anche in caso di vittoria degli azzurri, infatti, arriverebbero a 7 punti, restando comunque -2 dal Milan nella classifica avulsa a tre. Se invece dovessero essere Napoli e Inter a chiudere appaiate davanti ai rossoneri, lo spareggio Scudetto si giocherebbe allo stadio Maradona. Terza ipotesi, in caso di arrivo a pari punti tra Milan e Inter, la sfida decisiva si disputerebbe ancora a San Siro, salvo decisioni differenti, ma in “casa” giocherebbe comunque il Milan.

L’unico spareggio Scudetto

Nella storia della Serie A lo spareggio scudetto è stato disputato una sola volta: nel 1964, quando il Bologna batté 2-0 l’Inter al termine di una partita circondata da polemiche. La formula della gara secca per assegnare il titolo in caso di parità era stata eliminata nella stagione 2005-06, per poi essere reintrodotta nel 2022-23.