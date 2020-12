Scudetto, derby a Natale in Europa: CR7 e Messi se la ridono, l'Everton sogna

Natale a Milano, Liverpool e Madrid. No, non è un nuovo cinepanettone di Neri Parenti con Boldi e De Sica, anche perché con tre città non si è mai visto. E’ più uno stato d’animo, tre Capitali del calcio mondiale dove davvero in questo periodo di feste sono tutti felici, da una sponda all’altra.

Oltre a Milan e Inter, infatti, anche Atletico e Real e Liverpool ed Everton stanno dando vita a un derby d’alta classifica. Un regalo inaspettato nei tre principali campionati d’Europa che non accadeva da diverso tempo. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la Serie A, l’ultima volta prima di questa stagione con Milan primo e Inter seconda a Natale risale al 2002/03, entrambe a quota 33 punti. Rossoneri primi grazie a una differenza reti migliore dei cugini (+20 vs +15). Alla fine, però, sarà la Juventus di Lippi ad avere la meglio. Per Maldini e compagni la “consolazione” sarà la Champions League, dopo aver battuto in semifinale e in finale proprio le rivali per lo Scudetto. Un dato di buon auspicio per Pirlo e CR7, meno per Pioli e Ibra, impegnati in Europa League e non nella massima competizione europea.

In Inghilterra dobbiamo fare un salto indietro di 34 anni, stagione 1986/87, con Liverpool in testa ed Everton secondo dopo il Boxing Day. I Reds e i Toffees, nelle due stagioni precedenti, hanno lottato per il titolo aggiudicandosene uno a testa. A fine anno arriverà l’ultima gioia per l’Everton. Magari quest’anno proveranno a emulare Salah e compagni, che in estate sono tornati a vincere il campionato dopo 30 anni d’assenza.

In merito alla Liga, l’ultima volta con Atletico e Real Madrid primo e secondo a Natale risale al 1991/92. In quell’occasione, un po’ come con Milan e Inter, il terzo incomodo sarà il Barcellona, protagonista di quella remuntada in patria e vincitore della Champions League contro la Sampdoria.

OMNISPORT | 27-12-2020 19:31