Scudetto, il Milan ci crede, calendario a confronto con l’Inter e chi sta meglio

I rossoneri possono ridurre il distacco a -5 vincendo contro la Lazio. Aprile potrebbe diventare il mese decisivo nella corsa al titolo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan torna a credere nello scudetto. La distanza dall’Inter è oggi ancora importante, ma il calendario lascia spiragli. Per riaprire davvero la corsa al titolo la squadra di Massimiliano Allegri deve però vincere subito nel posticipo domenicale contro la Lazio. Un successo riporterebbe il distacco a -5 e riaccenderebbe definitivamente la sfida. Anche perché i nerazzurri, un punto nelle ultime due gare, danno segnali di stanchezza.

La partita chiave contro la Lazio

Il primo passaggio obbligato per il Milan è la trasferta contro la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri deve vincere per accorciare la distanza dall’Inter. Nei test della settimana il tecnico ha provato a sorpresa Ardon Jashari titolare al posto dello squalificato Adrien Rabiot. In attacco dovrebbero partire insieme Christian Pulisic e Rafael Leao, una coppia che solo ultimamente stiamo vedendo più spesso complici i vari infortuni. Per restare in corsa, i rossoneri devono tornare dalla capitale con i 3 punti in tasca.

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Aprile, il mese che può decidere la corsa

Se il Milan dovesse vincere, la lotta scudetto entrerebbe davvero nel vivo. I rossoneri affronteranno nell’ordine Torino, Napoli, Udinese, Verona e Juventus. L’Inter invece avrà un percorso diverso con Fiorentina, Roma, Como, Cagliari e Torino. In mezzo i nerazzurri dovranno giocare anche la semifinale di Coppa Italia contro il Como dopo lo 0-0 dell’andata. Per questo aprile potrebbe diventare il momento decisivo della stagione.

I due calendari completi a confronto

Milan

Lazio-Milan

Milan-Torino

Napoli-Milan

Milan-Udinese

Verona-Milan

Milan-Juventus

Sassuolo-Milan

Milan-Atalanta

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

Inter

Fiorentina-Inter

Inter-Roma

Como-Inter

Inter-Cagliari

Torino-Inter

Inter-Parma

Lazio-Inter

Inter-Verona

Bologna-Inter

Il precedente delle grandi rimonte

La storia del Milan dimostra che recuperare punti nel finale non è impossibile. Nel 1999 la squadra guidata da Alberto Zaccheroni rimontò sette punti nelle ultime giornate e vinse il campionato. Anche nel 2022 il derby cambiò la stagione: l’Inter arrivò con quattro punti di vantaggio e una gara da recuperare. In quella partita Olivier Giroud segnò due gol decisivi e il clima in città cambiò. Se il Milan dovesse vincere a Roma, la sensazione è che la corsa al titolo tornerebbe davvero aperta.