Scudetto Inter, i complimenti di Napoli, Juve e Milan ma De Laurentiis Jr provoca: "Ce lo riprenderemo"

Congratulazioni da azzurri, bianconeri e rossoneri ai neo campioni d'Italia, ma John (nipote di Aurelio) punge: "Non vivrete mai la nostra stessa gioia e non sarete mai come noi".

Il fair play e le punture. I complimenti e le provocazioni. Nella notte della festa nerazzurra c’è spazio per la sportività di alcune rivali storiche, ma anche per qualche sano sfottò. Mentre per le vie di Milano si davano inizio ai festeggiamenti per il 21mo Scudetto dell’Inter, subito dopo il 2-0 al Parma che ha sancito l’aritmetica conquista del titolo da parte della formazione guidata da Chivu, sui social è scattata la fibrillazione per l’evento. Tra le prime a complimentarsi per l’impresa, gli account social di Napoli, Juventus e Milan. E guanto di sfida lanciato immediatamente da John De Laurentiis, nipote di Aurelio, presidente partenopeo.

Scudetto, la festa di Milano per l’Inter

Festa grande a Milano, dunque. Un assaggio, almeno, di quel che sarà in occasione della partita contro il Verona in programma tra due settimane, ultima uscita casalinga stagionale dei nerazzurri. Piazza Duomo s’è colorata di nerazzurro poco dopo le 23, mentre era rimasta semi sguarnita durante il match col Parma. Il pathos di fatto assente per lo scontato trionfo dell’Inter non ha “aiutato”. Molti tifosi nerazzurri, nel frattempo, si sono scatenati su Facebook, su X e su Instagram. Un’esplosione liberatoria dopo un’annata, la scorsa, fatta di trionfi sfiorati e sfumati e dopo giorni segnati da polemiche e tensioni per lo scandalo Rocchi.

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Inter, i complimenti di Juve, Napoli e Milan

Non è banale, intanto, che tra le prime a complimentarsi con la società nerazzurra siano state tre rivali storiche come Juventus, Napoli e Milan. L’altra squadra del “Derby d’Italia”, il club che più di ogni altro, negli ultimi anni, ha saputo scompaginare i piani di Marotta e del suo club e, ovviamente, gli odiati “cugini”. “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto 2025/2026”, il messaggio comparso sull’account ufficiale della squadra bianconera. Qualche minuto prima era arrivato il messaggio dei campioni d’Italia in carica, il Napoli: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto”, con tanto di tris di applausi. In extremis ecco anche il messaggio dei rossoneri: “Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26”.

John De Laurentiis: “Non sarete mai come noi”

Se Napoli e Juve si sono fatte apprezzare per sportività, il nipotino – pare prediletto – di De Laurentiis ha lanciato subito una sfida ai nerazzurri. Prima due storie Instagram con le immagini dei recenti trionfi della storia partenopea, il tricolore 2022-23 e quello 2024-25, con tanto di stilettata: “Non vivrete mai la nostra stessa gioia e non sarete mai come noi“. Quindi la promessa: “Ce lo riprenderemo”. Una provocazione in piena regola, proprio nelle ore dell’inizio della festa dopo il 2-0 dell’Inter al Parma. A Napoli c’è già voglia di rivivere le emozioni degli anni passati. La sfida ai neo campioni è subito lanciata.