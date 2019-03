Scudetto ipotecato, ma i tifosi scaricano Allegri. Capello lo boccia

La Juventus ha vinto a Napoli ma non ha convinto tanti tifosi bianconeri. Massimiliano Allegri è stato di nuovo accusato di non aver dato un gioco alla squadra, che al San Paolo ha subìto soprattutto nella ripresa, quando in parità numerica non è riuscita a contenere il Napoli ed è stata schiacciata troppo. Nonostante i 16 punti di vantaggio, paradossalmente Allegri è sempre più nel mirino da parte di una cospicua fetta del popolo bianconero.

Ai microfoni di Sky, anche Fabio Capello si è espresso molto negativamente nei confronti della squadra: "La squadra non ha la rabbia delle prime partite, non c'è quella naturalezza con cui giocavano a inizio stagione. Sembrano molto preoccupati, forse dal ritorno di Champions. Stasera la Juventus è stata senza personalità, buttava via la palla come una squadra di provincia", è la critica molto severa da parte dell'ex allenatore dei bianconeri.

Un atteggiamento che preoccupa soprattutto in vista della partita di ritorno contro l'Atletico Madrid: "Ho visto una Juve brutta, forse la più brutta degli ultimi tempi. Con Pjanic espulso tra l’altro erano in parità numerica, non sotto di un uomo ma sembravano in inferiorità numerica. La Juve non riusciva a fare tre passaggi di seguito: la squadra l’ho vista soffrire ma non ha giocato, non mi piaciuta. Quando ha giocato dieci contro dieci, la Juve che sta dominando questo campionato, non si è fatta proprio vedere. La squadra non ha quella voglia, quella personalità: è una Juventus senza personalità, buttavano via la palla e sembrava una squadra di provincia senza pensare dove andasse", ha ribadito Don Fabio, che non ha proprio apprezzato la prestazione della Vecchia Signora, che nonostante tutto sta comunque per vincere l'ottavo scudetto consecutivo, confermando la supremazia assoluta nel campionato di serie A.

