Scudetto Juve, rabbia interista per il like a Bonucci

Come sua abitudine dopo una vittoria, Leonardo Bonucci s’è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel post-gara di Juventus-Sampdoria, incontro che ha consegnato alla Juve il 9° scudetto consecutivo, il 36° della storia bianconera.

Postando su Instagram il video dei festeggiamenti dopo il fischio finale, Bonucci ha scritto: “da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. Il mio più bello”.

Il like di Icardi alla provocazione di Bonucci

Una dedica ai tifosi, dunque, ma anche una provocazione nei confronti di coloro che pensavano di poter soffiare la vittoria alla Juventus: i passaggi sui playoff e su “chi credeva di poterlo vincere al nostro posto” sembrano due chiare allusioni a Lazio e Inter.

Il post di Bonucci ha diviso gli stessi tifosi juventini, alcuni dei quali hanno sottolineato come questo scudetto sia stato il più sofferto anche per colpa della Juve, troppo discontinua. Tuttavia su Instagram è arrivato anche un like inatteso, quello di Mauro Icardi. E l’ex Inter, ora al Psg, ha ovviamente fatto infuriare i suoi vecchi tifosi.

Interisti infuriati con l’ex attaccante nerazzurro

“Comunque ci tenevo a sottolineare l’ovvio: Icardi fa schifo”, scrive Thirrin su Twitter. “A proposito di intelligenza… il like di Icardi?”, si domanda Alessandro. “Icardi mette like al post provocatorio di Bonucci. Non mi aspettavo né più né meno da un calciatore mediocre e da un elemento del genere. A 28 anni sei finito in un campionato di terza fascia, alzando trofei che hanno la valenza di quelli del nord Europa”, aggiunge piccato Risorgint.

Luca, invece, è incredulo: “Davvero Icardi ha messo like a Bonucci?”. “È proprio un gobbo – sottolinea Zanna -. Saranno contenti i sostenitori di questo egoista, indegno di vestire i nostri colori”.

SPORTEVAI | 27-07-2020 12:54