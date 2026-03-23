Scudetto, l'Inter trema: calendari a confronto, il borsino tricolore, chi sta peggio?

A otto giornate dalla fine della serie A i nerazzurri hanno sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli ma più insidie lungo il cammino

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Otto partite, 24 punti in palio e il campionato di serie A, che sembrava chiuso due settimane fa, si è all’improvviso riaperto dopo i due pareggi consecutivi dell’Inter con Atalanta e Fiorentina. Il Milan, che si mangia le mani per il ko con la Lazio di otto giorni fa, è a meno 6, il Napoli, che con il rientro di alcuni infortunati di peso ha ripreso a volare, è a meno sette ma chi sta meglio alla vigilia della sosta?

Il borsino dello scudetto

L’Inter ha dalla sua i punti in più e la possibilità di sfruttare lo scontro diretto di Napoli e Milan nel prossimo turno ma ha anche il calendario più duro. MNelle prossime due sfide hanno Roma e Como come avversarie e in più avranno ancora la sfida col Como per provare a conquistare la finale di Coppa Italia. Per il Milan ci sarà anche il confronto con la Juventus mentre il Napoli, rossoneri a parte, sembra avere forse il calendario più agevole.

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I pro e i contro per Inter, Milan e Napoli

La speranza dell’Inter si chiama anche Lautaro: il crollo è iniziato con l’infortunio del Toro ma l’argentino è pronto a tornare dopo la sosta per rianimare la squadra. Con Thuram versione fantasma, Chivu ha un disperato bisogno del capitano e dei suoi gol. Resta però un dato allarmante: il calo (anche fisico) di senatori come Barella e Dimarco.

Nel Milan l’equivoco si chiama Leao: senza di lui i rossoneri viaggiano più spediti, eppure il portoghese dovrebbe essere l’asso nella manica di Allegri. La squadra sta andando avanti con i gol di tutti, da Rabiot (5) a Pavlovic (4) ma se Pulisic non si sveglia (è fermo da tempo a 8 reti), è un problema.

Nel Napoli i rientri di McTominay e De Bruyne hanno dato nuova linfa alla squadra di Conte ma i tre successi di fila sono stati comunque sofferti. Il calendario gioca a favore ma stavolta la pressione potrebbe essere proprio sugli azzurri che devono vincerle tutte per sperare ancora nello scudetto.

Calendari a confronto

CALENDARIO INTER (69 PUNTI)

05/04/2026 Inter – Roma (20.45)

12/04/2026 Como – Inter (20.45)

17/04/2026 Inter – Cagliari (20.45)

21/04/2026 Inter – Como (coppa Italia, ore 21)

26/04/2026 Torino – Inter (ore 18)

03/05/2026 Inter – Parma (orario da definire)

10/05/2026 Lazio – Inter

17/05/2026 Inter – Verona

24/05/2026 Bologna – Inter

IL CALENDARIO DEL MILAN (63 PUNTI)

06/04/2026 Napoli – Milan (20.45)

11/04/2026 Milan – Udinese (18)

19/04/2026 Verona – Milan (15)

26/04/2026 Milan – Juventus (20.45)

03/05/2026 Sassuolo – Milan (Da definire)

10/05/2026 Milan – Atalanta

17/05/2026 Genoa – Milan

24/05/2026 Milan – Cagliari

IL CALENDARIO DEL NAPOLI (62 PUNTI)

06/04/2026 Napoli – Milan (20.45)

12/04/2026 Parma – Napoli (15)

18/04/2026 Napoli – Lazio (18)

24/04/2026 Napoli – Cremonese (20.45)

03/05/2026 Como – Napoli (da definire)

10/05/2026 Napoli – Bologna

17/05/2026 Pisa – Napoli

24/05/2026 Napoli – Udinese