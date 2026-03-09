Scudetto Milan: Missione impossibile? Allegri ci crede (e i numeri gli danno ragione)

Milan-Inter offre tre spunti di riflessione. L’Inter non vince il derby da quasi due anni: nelle ultime sette sfide i rossoneri hanno prevalso cinque volte. Il Milan, inoltre, fa doppietta nei derby stagionali per la prima volta dal 2010, con Allegri sempre in panchina. Il dato più rilevante riguarda però la corsa scudetto: i nerazzurri conservano sette punti di margine, ma la sconfitta potrebbe lasciare strascichi mentali. Soprattutto perché Allegri ha già dimostrato di saper ribaltare situazioni compromesse: nel 2015-2016 la sua Juventus recuperò undici lunghezze, inanellando quindici successi consecutivi e volando verso il titolo.

Missione impossibile? Forse no.