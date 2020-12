Scudetto, Rummenigge punta sull'Inter

L’impresa della Juve al Camp Nou ha messo sull’attenti anche il Bayern Monaco, campione in carica in Champions League.

Ai microfoni di ‘Tuttosport’, l’amministratore delegato dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così dei bianconeri e di Pirlo: “Sono convintissimo che Andrea avrà successo anche da allenatore perché è stato un autentico maestro in campo e lo sarà pure in panchina. L’altra sera, al Camp Nou, hanno disputato una partita fantastica ribaltando il risultato di Torino e conquistando il primato del girone. La Juventus è sempre un’avversaria da non sottovalutare. E’ un club che merita grandissimo rispetto. E poi non dimentichiamoci che c’è Cristiano Ronaldo. Sono pochi i giocatori con la sua qualità”.

L’ex Inter non poteva non spendere due parole anche sui nerazzurri, eliminati ieri dall’Europa: “Non vince lo scudetto da tempo e magari sarà la volta buona”.

OMNISPORT | 10-12-2020 12:40