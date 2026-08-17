Quando i blucerchiati entrarono nella leggenda scavalcando tutte le grandi d'Italia e issandosi in cima alla Serie A in un'epica cavalcata

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

80 anni fa precisi due società genovesi, la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, si fusero in quella che oggi è conosciuta da tutti come la Sampdoria. Un nome che, all’epoca, fece sollevare più di un sopracciglio, persino sulle colonne dalla Gazzetta dello Sport.

Per vent’anni la giovane formazione non si schiodò dalla Serie A, seguiti da inevitabili periodi di magra, di continue retrocessioni, promozioni e di salvezze strappate sul filo di lana. Tutto questo fino al 1979, anno in cui Paolo Mantovani assunse la presidenza della società. Un giorno in cui si posero le basi per una pazzesca scalata ai vertici del calcio italiano e per la vittoria di uno scudetto che ancora oggi è leggenda.

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Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dello scudetto della Sampdoria 1990-1991, il miracolo targato Gianluca Vialli e Roberto Mancini.