Scuffet, il mistero continua

Continua a tenere banco il futuro di Simone Scuffet, rientrato all’Udinese dopo l’esperienza – con tanto di promozione in serie A – allo Spezia ma che non pare rientrare nei piani del club friulano: non è stato convocato per la gara con il Verona.

L’estremo difensore è da giorni vicino al Pordenone, ma il club neroverde, che non è ancora riuscito a chiudere la trattativa con i corregionali, valuta alternative: Alberto Paleari, che potrebbe lasciare il Cittadella, è tenuto in grande considerazione.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-09-2020 17:13