"Scusa Gattuso": la hit virale del tifoso rossonero

I risultati miracolosi del Milan di questi ultime settimane stanno ridestando l’entusiasmo del popolo rossonero. Anche di quella parte di tifo più esigente che ancora ha nella memoria le gesta di Sacchi e Capello quando il Milan vinceva tutto. Gli stessi che nella prima parte della stagione se la prendevano a ripetizione contro Gattuso accusandolo di non essere all’altezza del ruolo, di non sapere utilizzare al meglio i talenti a disposizione in rosa, di non sapere dare un gioco decente alla squadra e altre cattiverie.

Oggi si ritrovano a dovere dire scusa a Ringhio e al suo modo di intendere il calcio in panchina, così come faceva in campo. E “Scusa Gattuso” è proprio il titolo di un pezzo edm la cui clip sta diventando virale in queste ore. L’ha composta il dj israeliano Gattuso (con i puntini sulla u), che forte dell’omonimia con il mister milanista ha pensato di omaggiarlo con pezzo ad hoc.

“All’inizio tu volevi farlo fuori… ora stai salendo sul carro dei vincitori…” dice il dj interpretando evidentemente il sentimento del tifoso rossonero medio, dato che dietro c’è una pagina instagram riconducibile alla Fossa rossonera. Il Milan risale in classifica e il pezzo (con la sua goliardia) sale nel numero di condivisioni sui social.

VIRGILIO SPORT | 21-02-2019 12:29