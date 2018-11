Scuse Bonucci accolte a metà, i tifosi si dividono

Non è bastato a Leo Bonucci fare una parziale retromarcia dopo la dura polemica innestata alla fine della gara col Portogallo, con i fischi di San Siro ancora nelle orecchie. Il difensore della Nazionale, in vista della partita di stasera con gli Usa, ha corretto il tiro: “Accetterò sempre i fischi quando vestirò la maglia del club. I tifosi hanno il diritto di criticare certe scelte. Ma non mi stanno bene i fischi quando si veste la maglia azzurra. Certo non ripeterei l’epiteto espresso a caldo (ndr. imbecilli).” Quell’epiteto però non gli è stato ancora perdonato da tutti, così come le sue scelte passate a giudicare da quanto si dice nel mondo del web. Su twitter c’è chi non accetta scuse e scrive: “i fischi ti hanno infastidito? Pensa che hai infastidito juventini e milanisti, oltre a stare sulle scatole al resto dei tifosi. Silenzio. Hai la fortuna di giocare a calcio…”. O ancora: “Chi semina vento, raccoglie tempesta, Bonucci non doveva scegliere il Milan, non doveva prendere la fascia di capitano, non doveva scappare dopo appena un anno. Qualsiasi tifoso si sarebbe comportato come i milanisti. Poi ci sono gli altri tifosi, li stendiamo un velo pietoso!!”.

L’ACCUSA – Tanti i commenti acidi: “Prima si nasconde dietro mamma-Allegri, adesso dietro la maglia della nazionale. Dimenticando che dentro ogni maglia c’è un uomo e lui si è rivelato solo un opportunista, subdolo e ipocrita! Oltre che vigliacco!” e ancora: “Credo non abbiano fischiato il giocatore della Nazionale, ma l’uomo. Un uomo imbarazzante. A proposito di vestire la maglia azzurra, quando lo si fa, proprio per quello, certe dichiarazioni non si dovrebbero fare. Ma come detto, trattasi di uomo imbarazzante”.

LA DIFESA – Non tutti però se la sentono di condannare il giocatore e c’è chi lo difende: “Siete riusciti a far rimangiare a Bonucci una frase sensatissima che aveva detto. Invece di difendere giocatori e allenatori e dirigenti che vengono continuamente offesi, fate in modo che questi debbano addirittura scusarsi…. che tristezza….”. E ancora: “Io mi sento ancora tradito da bonucci (pur non avendolo mai fischiato) ma in questo caso ha doppiamente ragione”. Dalla parte di Bonucci anche l’ex portiere di Milan e Nazionale Giovanni Galli che a Italia1 dice: “Le parole di Leonardo sono da condividere. Uno fa una scelta, cambia società ed è logico che corri il rischio due volte. Io credo che la maglia della Nazionale sia sacra. Ho avuto la fortuna di indossarla e devo dire che per un calciatore è l’orgoglio più grande. I fischi non fanno bene, condivido però le parole di scuse, complimenti per l’intervista.”

