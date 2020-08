Se lascia l'Inter per la Roma fa felici nerazzurri e giallorossi

Non è solo il futuro di Conte ad agitare i sonni dei tifosi dell’Inter. I punti interrogativi che circondano l’ambiente nerazzurro in questi giorni sono tanti. C’è chi si concentra sui sogni più arditi, come Messi, chi immagina come sarà l’Inter di Allegri, chi scongiura la soluzione alternativa Mihajlovic e chi pensa anche ad altri addii possibili. Starebbe riflettendo sul da farsi anche il ds Ausilio, che dopo 15 anni all’Inter sarebbe tentato dalle offerte della Roma di Friedkin.

Ausilio piace alla Roma, divorzio possibile

Il divorzio è tutt’altro che impossibile anche perché in tanti hanno identificato proprio nel ds nerazzurro uno degli obiettivi degli strali di Conte. Vera o no che sia la notizia, Ausilio è nell’agenda del neo-patron della Roma e nella capitale i tifosi giallorossi lo accoglierebbero a braccia aperte.

Ausilio piace ai tifosi giallorossi

A leggere sul web arrivano parecchi commenti favorevoli dei fan romanisti: “Ausilio è uno dei pochi che fa quadrare i conti, in una società seria farebbe faville, io lo prenderei al volo” o anche: “Ausilio mi sembrerebbe una scelta sensata, logica, un professionista di qualità, proveniente da realtà importante. Conoscitore del panorama italiano: calciatori, dirigenti, società, procuratori. È il profilo di dirigente che serve alla Roma adesso”.

I tifosi dell’Inter sbolognano Ausilio

Dal fronte interista invece il benservito ad Ausilio sarebbe ben visto: “Secondo me restano Conte e Oriali e van via Ausilio e Baccin e non so se ci perdiamo… sti casini nello spogliatoio all’Inter succedono da anni e l’unico sempre li é Ausilio . Se poi Conte va via cacciassero comunque pure Ausilio che non se ne puó più” oppure: “Con Ausilio in uscita finirebbero gli incubi nefasti ricorrenti degli acquisti di Mvila, Taider e Kuzmanovic..e altri.. E farebbe dimenticare anche l’epoca scura di Thoir. Una liberazione!”.

L’ironia del web su Ausilio

Fioccano commenti sarcastici: “Chi siamo noi per dividere ciò che Dio ha unito? Ricongiungere Ausilio con Santon a Roma subito” o anche: “Ausilio dopo aver regalato Zaniolo e non aver preso Dzeko per pochi spicci in più finalmente va alla squadra per cui lavorava” oppure: “Ma chi parla dei meriti di Ausilio, mi può spiegare il perché? Un uomo che ha acquistato Kondogbia, Gabigol, Alvaro Pereira, Mvilla, Melo, Montoya, Eder, Erkin, Joao Mario, Gagliardini, D’Ambrosio” e infine: “In pratica Friedkin ha pensato “Mi serve un DS, prendo quello della prima o della seconda in classifica” senza conoscere lo storico trasferimenti di nessuna delle due squadre. Bene per noi “.

SPORTEVAI | 23-08-2020 12:06