Sebastian Giovinco chiude la porta alla Juve

Sempre in attesa di tornare nel ciclo della Nazionale, dove per il momento non sembra esserci spazio, Sebastian Giovinco si è concesso una breve vacanza in Italia prima di rituffarsi nella nuova avventura con l’Al-Hilal, la società del campionato saudita che lo ha messo sotto contratto lo scorso gennaio strappandolo ai Toronto.

Intervistato da 'Sky Sport', Giovinco ha commentato il probabile ritorno dell’ex compagno Gigi Buffon alla Juventus, affermando però di non voler tornare ad indossare la maglia bianconera: "Gigi sta tornando, ma per quanto mi riguarda escludo che possa succedere la stessa cosa. Da italiano ho sempre nostalgia dell'Italia. Tornare in Serie A? Mai dire mai…”.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 12:02