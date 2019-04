Sebastian Giovinco continua a segnare ed entra nella storia

La Nazionale continua a ignorarlo, almeno per il momento, ma Sebastian Giovinco non si rassegna e continua a segnare. Ad ogni latitudine del mondo.

Dopo aver fatto parlare di sé a gennaio per il trasferimento dalla Mls, dove militava nel Toronto, al campionato saudita, per indossare la maglia dell'Al-Hilal, l’ex attaccante della Juventus pare aver già completato la fase di ambientamento al punto da aver conquistato un primato non assoluto, ma singolare e inedito per un giocatore italiano.

Nel corso dell'ultimo match della Champions League asiatica Giovinco è infatti andato a segno contro l'Esteghlal, diventando il primo giocatore italiano nella storia ad aver segnato in tre diverse Champions di tre diversi continenti.

In precedenza Giovinco aveva trovato la via della rete con la Juventus, il 7 novembre 2012 contro il Nordsjaelland, e poi nella Champions della Concacaf con il Toronto, il 21 febbraio del 2018 contro Colorado.

A condividere questo primato con Giovinco sono altri due giocatori, uno dei quali ben noto agli appassionati di calcio italiano. Si tratta dell’ex milanista Ricardo Oliveira, protagonista di una fugace e poco felice esperienza in rossonero nella prima parte della stagione 2006-2007, segno in Europa con il Betis, in Asia con l'Al-Jazira ed in Copa Libertadores con il San Paolo. Lo spagnolo Diego Alonso ha invece segnato con Bella Vista in Copa Libertadores, il Valencia in Europa e lo Shanghai Shenhua in Asia.

Nel primo scorcio di avventura negli Emirati Giovinco ha disputato dodici partite con quattro goal e tre assist. Nelle quattro stagioni giocate a Toronto, invece, dove era arrivato dalla Juventus nel gennaio 2015, Giovinco aveva realizzato 83 gol in 143 presenze conquistando il titolo nazionale nel 2017, tre edizioni della Coppa del Canada e, tra i tanti titoli individuali, quello di capocannoniere e di miglior assist man.



SPORTAL.IT | 24-04-2019 13:46