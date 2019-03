Sebastian Vettel crede nel tris

Dopo aver vinto le ultime due edizioni del Gp d’Australia, Sebastian Vettel punta al tris nel primo appuntamento del Mondiale 2019, sperando però in un epilogo diverso del campionato.

Il pilota tedesco è fiducioso grazie al feeling con la pista di Melbourne: “Qui ho dei bei ricordi legati alle ultime due stagioni, quando abbiamo conquistato altrettante vittorie, ma mi piace ricordare anche il mio primo podio con la Ferrari, conquistato qui nel 2015 all'esordio con la Scuderia”.

Vettel è però consapevole delle difficoltà del tracciato: “La pista è particolare perché bisogna ricordarsi le traiettorie e non è sempre facile identificare il punto perfetto per le frenate e in più il fondo stradale è spesso sconnesso. A noi piloti però piace”.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 12:00