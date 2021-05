Sebastian Vettel è felice per la Ferrari

Sebastian Vettel ha applaudito la Ferrari per la pole conquistata a Monte Carlo: “È bello vedere che la Ferrari ha fatto un passo in avanti, e sono felice per loro del fatto che sono in pole position. Io ho avuto una brutta stagione e loro hanno avuto una brutta stagione l’anno scorso”.

Anche l’Aston Martin è in crescita: “Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire, ma penso che vada sempre meglio, anche su una pista come questa nella quale hai bisogno di fiducia. Quindi questo è un buon segno. All’inizio della stagione volevamo qualcosa di più dell’ottavo posto, ma la situazione è questa, ci stiamo lavorando”.

OMNISPORT | 22-05-2021 18:37