Sebastian Vettel fa una precisazione

Il lunghissimo weekend del Gp di Monza è iniziato mercoledì con l'evento "90 anni di emozioni" che celebra il 90° compleanno della Ferrari, in Piazza Duomo a Milano.

Per Seb Vettel e Charles Leclerc si è trattato di un autentico bagno di folla che ha risollevato l’umore del tedesco, alle prese con la stagione più difficile della propria carriera, ma pronto per l’appuntamento più importante dell’anno.

“Siamo carichi. Correre a Monza è sempre molto emozionante, ci sono sempre tanti tifosi – ha detto il quattro volte campione del mondo – Vogliamo fare molto bene qui dopo Spa, abbiamo anche una macchina forte. La prima vittoria ottenuta in Belgio è importante per la squadra e per Cherles. È stato un anno difficile per noi, non siamo contenti di come è andata, per questo è stato importante vincere in Belgio: vogliamo ripeterci”.

Infine una precisazione su se stesso: "Iniziare questa carriera senza il supporto della famiglia non è possibile. La RedBull mi ha aiutato tanto e non ho mai avuto bisogno di un manager. Sono sempre libero".



SPORTAL.IT | 04-09-2019 17:03