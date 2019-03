Sebastian Vettel: "Ferrari, voltiamo pagina"

E’ inutile girarci intorno. Da lui ci si aspetta molto.

Sebastian Vettel, a pochi giorni dall’esordio stagionale in Australia, ospite del tradizionale Season Launch Event a Melbourne, è apparso rilassato alla vigilia di una stagione alla quale la Ferrari si avvicina con due cambiamenti assai importanti: Mattia Binotto team principal al posto di Maurizio Arrivabene e Charles Leclerc al volante dell’altra Rossa e non più Kimi Raikkonen, salito a bordo di un’Alfa Romeo. “E’ un grande cambiamento ma Mattia è la persona che lavora in Ferrari da più tempo, penso oltre 25 anni, per cui non è un volto nuovo – ha raccontato il tedesco -. Penso che la gente lo conosca e abbia imparato a fidarsi di lui. Di sicuro è una nuova sfida per tutti, dobbiamo provare ovviamente a voltare pagina rispetto all’ultima stagione”.

“Avevamo dei punti deboli e stiamo provando a risolverli e a fare molto meglio in questa stagione. C’è lo spirito giusto, la macchina sembra buona, vediamo come cominciamo la stagione” ha chiosato Vettel.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 16:30