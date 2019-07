Sebastian Vettel fissa l'obiettivo della stagione

La prima vittoria stagionale continua a sfuggire alla Ferrari, che oltre al gap con la Mercedes ha pagato in più di un’occasione un tributo alto alla sfortuna.

Alla vigilia del Gp d’Inghilterra a Silverstone Sebastian Vettel ha fatto un’analisi della prima parte di stagione, sbilanciandosi anche su quanti Gran Premi potranno vincere le Rosse: "Forse tre, o forse nessuna. Dobbiamo vedere come andranno le cose. Cercare di mettere i giusti pezzi sulla macchina per progredire e avere meno oscillazioni nelle prestazioni, quindi meno bassi. Gli alti li preferisco. Abbiamo avuto una stagione altalenante, con alti e bassi. In alcune gare siamo stati forti ed in altre deboli. Vedremo domani le sensazioni che avremo in vista del weekend"

Poi, sul circuito inglese: "La pista è stata anche riasfaltata, vedremo se cambierà qualcosa".



